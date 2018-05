Efterlad aldrig en hund i en varm bil

Man skal være ekstra opmærksom på sit kæledyr i sommermånederne, da hedebølger kan gå hårdt ud over dyrene og få sørgelige konsekvenser. Det kan nemlig være rigtig hårdt for dem at opholde sig i varmen, fordi de har sværere ved at komme af med varmen, end vi mennesker har. Hvor mennesker kan svede varmen ud af kroppen, kan hunde for eksempel kun komme af med varmen gennem trædepuderne og munden. Det kan især være et problem, hvis hunden efterlades i en varm bil, hvor høje temperaturer allerede efter kort tid kan blive kritiske for menneskets bedste ven.

"Mange forsøger at gøre det rigtige ved at stille bilen i skyggen, men det hjælper ikke, for skyggen er også varm, så der bliver alligevel som en ovn derinde," siger familiedyrschef hos Dyrenes Beskyttelse, Jens Jokumsen.

Han opfordrer derfor til, at man lader sin hund eller kat blive hjemme. Hvert kvarter stiger temperaturen nemlig med 10-15 grader i en parkeret bil, og åbne vinduer hjælper ikke. Det vil sige, at når udetemperaturen er 20-25 grader, stiger temperaturen inde i en bil hurtigt og kan på en halv time komme op på faretruende 40-50 grader.

"Selv om hunden kan virke trist over, at du forlader hjemmet, vil den til enhver tid hellere blive hjemme i et afkølet rum og med adgang til frisk vand end at sidde i en bagende bil. I værste fald kan det ende med at tage livet af den," siger Jens Jokumsen.