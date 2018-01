Efterlyser flere busafgange på rute 28

Midttrafik har netop afsluttet en høringsrunde om de kommende busplaner på de enkelte ruter.

Lokalrådet i Mønsted efterlyser i sit høringsvar ikke mindst flere afgange i aftentimerne på ruten mellem Viborg og Holstebro. Som planen ser ud i dag, er sidste afgang fra Viborg klokken 20.05 på hverdage, 19.05 på lørdage og søndage 21.05.

- Bus-brugerne, især unge og uddannelsessøgende, har behov for at kunne opholde sig i Viborg flere aftentimer med henblik på samvær med klassekammerater og udnytte byens faciliteter såsom biograf og andre kulturelle tilbud, skriver Kurt Mosgaard fra Mønsted til Midttrafik på vegne af lokalrådet.

I høringssvaret opfordrer man også Midttrafik til at medvirke til at sikre, at der er en ordentlig vigeplads ved Mønsted Skole for busser i østlig-kørende retning og lokalrådet gør i den forbindelse opmærksom på, at Transportministeren vil sørge for, at der rettes kontakt til Viborg kommune, så der kan etableres en mere sikker indkørsel til skolen.

Bedre forbindelser vest for Viborg

Mønsted Lokalråd opfordrer også til, at der generelt kommer bedre forbindelser i hele området vest for Viborg.

-Der er yderst ringe muligheder for samfærdsel med offentlige transportmidler. Det foreslås, at Midttrafik i samarbejde med Viborg kommune ser på bedre samtænkte regionale, kommunale og eventuelt private bus-forbindelser, så borgere i byer som Mønsted, Daugbjerg, Sparkær, Lånum, Sjørup, Kjeldbjerg, Iglsø med flere kan anvende disse til samfærdsel. Skolebus-ruter bør indtænkes heri, skriver Lokalrådet.

Rådet ser frem til at blive inddraget i en sådan planlægning, hvor der bliver set med friske øjne på mulighederne for bedre offentlig busbetjening i landdistrikter