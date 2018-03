Efterlyser flere indsamlere fra Fjends

Søndag den 11. marts står i håbets tegn hos Folkekirkens Nødhjælp og indsamlingsledere i hele landet. Den årlige indsamling sætter fokus på innovative og bæredygtige projekter, der trodser klima-udfordringer og giver håb for fremtiden

Også lokalt er der insamling og der bliver blandt andet samlet ind i Stoholm, Sparkær og Gammelstrup Sogne.

- Vi håber, mange vil gå en rute eller støtte, når det ringer på døren, siger indsamlingsleder Sune Frederiksen fra Stoholm Sogn.

Nødhjælp er så meget mere end vandflasker, der kastes ud fra lastbiler. I kapløbet med klimaforandringer, sult og nød skal der hele tiden tænkes i innovative og bæredygtige baner. Det er det, vi gør, når vi underviser i at dyrke køkkenhaver på højkant for både at spare vand og firedoble høsten. Eller at avle fårekyllinger til at spise, siger kampagneleder for sogneindsamlingen, Loa Bendix.

En rute tager normalt to - tre timer og du kan melde dig som lokal indsamler på blivindsamler.dk eller ved den lokale insamlingsleder Sune Frederiksen, Stoholm.