Efterlyser flere indsamlere i Fjends

Søndag den 12. marts er der landet over Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp. Har du lyst til at bruge tre timer af din forårssøndag på at samle ind til et godt formål, så mangler den lokale indsamlingsleder flere til at gå en tur med insamlingsbøssen.

01. Marts 2017, 14:30