Ekstremløber på hjemmebane

STOHOLM Henning Bechmann fra Stoholm er ekstremløber og har senest vakt opsigt ved at forcere Alperne i et par løbesko.

Men hvad inspirerer ham til sådan en ekstrem tur? Hvordan finder han drivkraften på turen, når intet er planlagt? Og hvad gør han, når han bliver træt?

Det kan man få svar på, når Henning Bechmann tirsdag 9. oktober holder foredrag i »Rådhussalen« på Stoholm Bibliotek, hvor han også vil fortælle og vise billeder om sin passion for eventyr og naturoplevelser.

Henning Bechmann har altid elsket individuelle sportsgrene fremfor holdsport, han har altid gået mere op i at vinde over sig selv end at vinde over andre, og han har altid forsøgt at holde det simpelt.

Og netop det simple liv er essentielt, når han skal pakke en let taske til en løbetur over Alperne. I tasken har han kun et kort på mobilen, et ekstra sæt løbetøj, en tandbørste og en sovepose.

Foredraget i hjembyen er blevet til i samarbejde mellem Stoholm Menighedsråd, Sport på tværs, Borgerforeningen (Trivselspiloterne) og Viborg Bibliotekerne.