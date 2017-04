Eleverne i nyt arbejde på deres egen skole

Det bobler med virke- og handelslyst på Vestfjendsskolen. Her har skolens knap 300 elever forvandlet deres skole til et minisamfund med butikker, spisesteder, bank og nyhedsredaktion. Hver virksomhed og butik har deres egne chefer og ansatte og alle får betaling for deres arbejde i ugens løb. Således får medarbejderne hver dag 100 cities, svarende til ti kroner for at arbejde, mens cheferne kan indkassere lidt mere, nemlig 150 cities, som er den eneste brugbare møntfod i mini-samfundet.

Blandt de 14 værksteder i City Fjends err også 4 - 5 spisesteder med mad, slik og drikkevarer, der alle bliver besøgt flittigt.

En af dem er juicebaren Lajs, der lokker med hjemmelavede smoothies og milkshakes.

- Før emneugen startede, mødtes vi hjemme hos en af os, for at blende os frem til, hvad vi syntes, der smager bedst, fortæller virksomhedens 3 chefer Lise Sahl, Jacob Kristoffersen og Anne Bundgard, alle fra 7. klasse.

De er alle tre enige om, at det det er fedt at være med til at skabe sit eget job og få tingene til at fungere, også når der er rigtig travlt med at blende de forskellige drikke til tørstige kunder.

- Vi har 17 ansatte og vi synes, de er nogle gode medarbejdere. Vi har også en rigtig fin omsætning, lyder det fra bosserne.

Populær markedsplads

Det store åbne areal ved indgangen er omdannet til en markedsplads med forskellige butikker og det funger rigtig godt at samle så mange boder på et sted.

Blandt de mange virksomheder er også en butik med fremstilling og salg af påsketing, et træværksted, biograf, wellness-salon med frisør og massage, skakspil og en spillebule med computerspil. Og så er der naturligvis også en bank, hvor man kan få vekslet rigtige penge til cities, hvis der skulle være brug for det.

350 til fællesspisning

Der er tradition for, at skolen hvert tredje år laver en emneuge med minsamfund og det er en uge, som børnene glæder sig til og går op i med liv og sjæl.

Udover at eleverne lærer noget om, hvordan det er at drive en forretning og hvordan et samfund i det hele taget fungerer, så er det også med til at give både børn og voksne en fælles oplevelse.

- Eleverne bliver blandet på tværs af klasser og alderstrin, så man lærer hinanden bedre at kende. Det er også med til at give noget socialt til alle. Ikke mindst de små får en helt masse ud af at være sammen med de børn, der er større, fortæller indskolingsleder Kirsten Dybdal.

Det hele kulminer med åbent hus i City Fjends og fællesspisning torsdag aften med ikke mindre end 350 tilmeldte til lasagne og salat i forsamlingshuset, der ligger lige overfor skolen.

Fredag er der fælles byfest med pølsevogn, sodavand, oppcorn og hoppeborg for alle borgere i City Fjends. Det er overskuddet fra salg i minisamfundets værksteder, der er med til at finansiere byfesten.

