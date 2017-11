Elnas første ferie i mere end 70 år

Turen til Grenå vender vi tilbage til, men først et tilbageblik på et langt og arbejdsomt liv på Elnas fødegård på Bækkegårdsvej i Gammelstrup, hvor hun voksede op sammen med sine to søstre.

Som 16-årig var hun i sommeren 1946 på ungdomsskole i Himmerland sammen med ca. 100 andre piger. Det var dengang, at pigerne var på skolen om sommeren, mens drengene var der om vinteren jo dengang var der ikke samkvem mellem de to køn i skoleregi. Efter ungdomsskoletiden vendte hun tilbage til Gammelstrup, hvor de tre søskende på skift tog ud og havde forskellige tjenestepladser, mens de hjemmeboende hjalp til med arbejdet på gården..

Mens de to søstre forlod Gammelstrup og blev gift, blev Elna hjemme og fungerede som karl, og her var hun med i landbruget, der omfattede både dyr og markdrift. Inden faderen døde som 89-årig efter en tid med sygdom var dyrene sat ud, og det meste af jorden blev senere solgt fra i forbindelse med en jordfordeling i Gammelstrup. Moderen døde som 92-årig, og herefter boede Elna alene på ejendommen i 25 år.

I disse år var hun stadig aktiv og rørig, passede haven og dyrkede masser af kartofler og andre grøntsager, som hun solgte af. Hun klarede sig hjemme og havde det godt lige indtil en dag i påsken i år, hvor hun pludselig faldt bagover i sit køkken og slog ryggen. Nu bor hun på friplejehjemmet Nordstjernen i Sparkær.

I sommer var Elna på sin første og velfortjente ferie i mere end 70 år. Og det blev en begivenhedsrig tur for hende..

Læs hele H.P. Johansens historie om Elnas liv og om hendes ferie i denne uges udgave af Fjends Folkeblad....