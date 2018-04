En festdag for dyr og mennesker

- Det er altid en fantastisk dag og en dag, vi glæder os til, når vi lukker køerne på græs.

Sådan fortæller Carina Søgaard fra gården Nygård efter at ejendommens knap 400 økologiske jerseykøer søndag middag blev lukket ud på græs for første gang i år. Det skete på den landsdækkende Økodag og under overværelse af cirka 2500 børn og voksne, der alle fulgte dyrenes kåde spring og dans ud i foråret.

Udover dagens højdepunkt hvor køerne præcis klokken 12.00 blev lukket ud, kunne små og store fornøje sig med forskellige aktiviter. Man kunne lege i halmtårn, klappe en kalv eller prøve smagsprøver fra Thise Mejeri, som gården leverer mælk til.

Det er ottende gang, at Svend Otto og Carina Søgaard viser deres gård frem på økodagen. De driver landbruget sammen med sønnen Thomas, som står til at overtage gården på et tidspunkt.

- Det er altid en god dag, hvor vi kan mærke folks interesse for, at dyrene kan gå frit omkring og i det hele taget har det godt. Derfor er det også vigtigt for os at kunne vise det på sådan en dag og dermed fortælle den gode historie, fortæller Carina Søgaard.

