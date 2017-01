En halv million til at styrke turismen i Fjends

Foreløbig har 10 virksomheder tilsluttet sig projektet og der er åbent for flere virksomheder.

Allerede i 2016 var de 10 turismevirksomheder i Fjends samlet flere gange rundt hos de deltagende virksomheder. Det var en øjenåbner, fordi de i mange tilfælde ikke kendte hinanden. Nu kender de derfor hinanden bedre og kan derved lettere samarbejde.

De deltagende virksomheder er Mønsted Kalkgruber, Mønsted Kro, Daugbjerg Minilandsby, Mønsted Roomservice, DARE Aktivitetscenter, Grønhøj Kro/Morten Korch Museet, Kongenshus Mindepark, Kongenshus Hotel, og Stoholm Fritids og Kulturcenter. Desuden deltager Visit Viborg i et vist omfang.

Virksomhederne vil nu styrke samarbejdet og har fået en halv million fra Erhvervsfremmestyrelsen, Landdistriktspuljen, til at sætte gang i en række aktiviteter. Stoholm Fritids og Kulturcenter har søgt Landdistriktspuljen om midler til projektet og skal varetage projektledelsen sammen med byplankonsulentfirmaet Nærdemokrati.dk.

Ideen er at arbejde med bl.a. fælles markedsføring, pakketilbud til turister, uddannelse af personalet hos turistvirksomhederne, etablering af en grejbank på tværs af virksomhederne, så de lettere kan låne materiel af hinanden. Der skal i projektet desuden arbejdes for at skaffe penge fra fonde til investeringer i turistfaciliteter i Fjends-området.

Der vil blive fokus på Fjends-områdets særlige tilbud til turisterne.Kalkgrubekulturen, flagermusene, historien om Jens Langkniv, hedelandskabet, som noget helt unik i Danmark.

Skoler og foreninger i Fjends-området vil blive inviteret til at deltage i et samarbejde om at udvikle turismen. De faciliteter, der bliver etableret for turisterne, vil i mange tilfælde også kunne bruges af foreninger og skolerne, f.eks. markerede cykel og vandreturer. Vækst i tilbuddene til turister kan samtidig gøre området mere attraktiv for bosætning. - Turismeudvikling kan derfor være en løftestang for lokal udvikling, fortæller folkene bag projektet i en pressemeddelelse.