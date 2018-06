En super Super-lørdag i Stoholm

- Vi har sagt det før, men vi gør det gerne igen - det blev en helt fantastisk fodbolddag, og vi satte rekord både i antal af kampe + antal besøgende i løbet af dagen + omsætning, så det var forrygende, kunne formand Anders Jakobsen berette dagen derpå.

Fra de alleryngste U6-spillere og op til serie 2 holdet blev der afviklet intet mindre end 75 kampe, og det blev til lidt regn i knap en time sidst på formiddagen - ellers var der lunt og dejligt vejr hele dagen

- Det lidt specielle ved dagen er, at samtlige kampe er gældende turneringskampe. Det betyder også, at vi er afhængige af opbakningen fra alle vores modstandere, og vi fik kun et par afbud i ungdomsrækkerne, så det var billigt sluppet, for mange af rækkerne er hverdagsrækker, så dejligt at de også er klar til at spille en lørdag. Vi havde 33 kampe i 5-mands, så her var vi simpelthen nødt til at lave en 5. bane, hvilket betød, at vi skulle låne 2 stk. 5-mands mål hos vores naboer i Sparkær, så det var pænt af dem, at vi kunne det.

Det er klart, at vi har armene højt oppe, når det gik så godt, men det kræver også en del arbejde fra mange personer, så nu puster vi også lige lidt ud, kom det fra Anders Jakobsen.