Endelig tilbage i det gode selskab

SPORT Det er ikke kun Stoholm IF Håndbold, der kan glæde sig over, at det bedste lokale herrehold nu er tilbage i 1. division:

- Det er en sejr for hele Stoholm. Vi får rigtig god opbakning fra byen og omegnen - og derfor får de også noget igen ved det her. Og vi glæder os til i den nye sæson at byde indenfor til 1. division, lyder det fra formand for Stoholm Håndbold, Gertrud Probansky.

Hun takker træner Peter Laursen, sportschef Carsten Andersen, spillertruppen og alle de frivillige, der står bag oprykningen:

- Nu skal vi fra bestyrelsen, sponsor-udvalget og de resterende frivillige så i gang med en masse arbejde. Det kræver en del flere penge at spille i 1. division i forhold til i 2. division. Men vi er klar. Vi har arbejdstøjet på og er bare rigtig glade for og stolte over oprykningen, siger formanden.

Oprykningen til 1. division blev sikret fredag aften efter sejr ude 28-23 over Nøvling.

Torsdag aften bliver der mulighed for at hylde holdet og trænerne på hjemmebane. Her spiller man nemlig hjemme mod Mors-Thy.

Det er tre sæsoner siden, at Stoholm rykkede ud af 1. division. Dengang afviklede man det aktieselskab, som man havde skabt omkring førsteholdet. Men der er ingen planer om igen at lave et aktieselskab. Det fortsætter i klubregie som hidtil.

Turneringen slutter først den 28. marts, når Stoholm spiller ude mod Tvis 2. Men oprykningen - den er altså allerede sikret.

Der var mange tilskurere fra Stoholm med i Nøvling - og de fik en festlig tur ud af sejren i det nordjyske.