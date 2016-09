Enhedslisten med i budgetforlig

Forhandlingerne udviklede sig i forløbet sådan, at vi vurderede, at fordelene begyndte at overstige ulemperne. Et oplæg fra Socialdemokraterne og Venstre indeholdt bl.a., at man ville forsøge i et vist omfang at friholde de vigtige velfærdsområder, såsom børn, unge, ældre og socialområdet. Der var et særligt fokus på skolerne, hvor man vil tilføre midler - mere end 20 mio. kr. - og dermed rulle nedskæringerne tilbage.

Enhedslistens byrådsmedlem, Flemming Gundersens har de senere dage holdt møder med sin baggruppe, hvor papirer og tal blev grundigt gennemarbejdet. På det grundlag enedes man om, at Enhedslisten kunne gå til forhandling med et mandat til at indgå i forliget, hvis forhandlingerne udviklede sig på en sådan måde, at der reelt tilførtes væsentlige midler til velfærdsområdet.

En stor del af nedskæringerne skyldes de snævre statslige rammer. Men vi er også helt på det rene med, at vi kommer til at støtte kommunens egen strategi, der indebærer, at alle udvalgsområder allerede har nedskåret med 1%. Den kamel blev nedsvælget, fordi gevinsten ved at være med til at rulle nogle af nedskæringerne tilbage ikke mindst på skoleområdet, ville være tilpas stor.

Enhedslisten har i tillæg fået noget til handicapområdet noget vi ved, at der er ønske om fra vores samarbejde med Handicaprådet, samt sikret at en vedtagen affaldsløsning i midtbyen ikke bliver udskudt i det uendelige

Enhedslisten i Viborg så i processen, at flere af de andre partier i byrådet havde et ønske om, at få rettet op på nogle af nedskæringspolitikkens skadesvirkninger. Det ønskede vi at anerkende og kvittere for. Derfor er vi nu med i budgetforliget.