Enhedslisten og budgetforliget

Enhedslisten er med i det netop indgåede budgetforlig.

Overordnet set er årets budgetforlig kun muligt på grund af ekstraordinære indtægter fra staten netop i 2018 og en meget stram økonomistyring i kommunen selv. Derfor er forliget ikke ensbetydende med, at vi nu er enige med det øvrige byråd om strategien eller enige om politikken på alle mulige områder.

Men indtægterne fra staten her i et valgår har muliggjort nogle ting, som vi helhjertet går ind for. De vigtigste er:

Problemerne med Folkeskolens bygningsmasse i Viborg er nu løst. Det opgives, at indrette de gamle Mercantec bygninger på Vinkelvej til erstatning for den gamle Overlund skole. Det har Enhedslisten ønsket sig hele tiden. I stedet bygges der en helt ny skole tæt ved den gamle. Rosenvænget skole får forholdsvist hurtigt nye bygninger ved siden af Finderuphøj skole.

Skoleforliget og ekstramidler til ældre- og sundhedsområdet er nu finansieret, og der er meget få nedskæringer.

Skatten skal ikke sænkes, men der er mulighed for at hæve den, hvis det bliver nødvendigt.

Kommunens såkaldte effektiviseringsramme i den kommunale organisation nedsættes fra en til en halv procent.

Byer uden for Viborg by tilføres 40 millioner til byfornyelse, og der tilføres mindre beløb til flere udvalgsområder.

Der er afsat en halv million til at undersøge muligheder for at gøre den nye Taphede bydel grøn og bæredygtig.

Budgetforliget afspejler således en del af de ting, som Enhedslisten har prioriteret for at kunne gå med, og derfor er vi med.

Men Enhedslisten vil fortsat bekæmpe de overordnede rammer som staten, KL og kommunen selv lægger ned over kommunerne.

God valgkamp!