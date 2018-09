Er det godt nok?

Der arbejdes ihærdigt, flittigt og seriøst i Stoholm Borgerforening.

Der tages fat i mange opgaver til gavn for alle borgere i byen. Men knap 200 medlemmer ud af 1100 husstande er bare ikke godt nok.

Borgerforeningens bestyrelse har mange og store bolde i luften hele tiden – at de så også skal kæmpe for et større antal medlemmer, kan vi ikke være bekendt.

Der er helt sikkert mange husstande, som gerne vil støtte foreningen, men som af en eller anden grund bare ikke har fået sig meldt ind. Det må der ændres på, ikke?

Er det børnefamilierne, der ikke lige har haft tid eller 50+’eren, der måske ikke lige tror, at det er aktuelt for dem.

Uanset hvad, lad os vise borgerforeningen den tillid, at vi støtter dem med et medlemskab. Jo før jo bedre!