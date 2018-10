Er FOA en fagforening?

En fagforenings vigtigste formål er at varetage medlemmernes interesser!

Derfor vil jeg gerne spørge Vibeke Pedersen, afdelingsformand for FOA Viborg, om hun vil påstå, at FOA er en fagforening, når otte afdelingers repræsentanter i FOA`s lønforhandlingsudvalg i Region Midt kunne blive enige om at acceptere Danmarks-historiens måske største forringelser nogensinde med en lønnedgang på over 20.000 kr. årligt for mange af de VRM-vikarer, som de dengang repræsenterede?

Var samtlige af FOA`s otte afdelingers repræsentanter i forhandlingsudvalget ved overenskomstforhandlingerne for ca. 8 år siden inkompetente, eller var det en bevidst handling for at få os vikarer til at søge faste stillinger?

FOA har i denne sag overhalet "de såkaldt gule fagforeninger" indenom i at være falske!

Er det overhovedet rimeligt, at det er FOA, som skal forhandle overenskomst for os med Region Midt, da de fleste VRM-vikarer for længst har meldt sig ud af FOA fordi de ikke ønsker at betale for flere bjørnetjenester fra den side?

Vibeke Pedersen skriver som overskrift i sit læserbrev i Fjends Folkeblad, at FOA tager gerne dialogen, så derfor forventer jeg svar på mine spørgsmål!

Vibeke Pedersen skriver også, at de desværre ikke "kan ta` selv", men derfor er det jo ikke nødvendig at holde ophørsudsalg af vikarernes erhvervede rettigheder!

Vibeke Pedersen behøver ikke at så tvivl i sit læserbrev vedrørende mine oplysninger i denne sag ved at kalde dem for de samme påstande, da hun kan få rigtigheden af mine oplysninger bekræftet af sin kollega Hanne Kjeldsen!

Vil Vibeke Pedersen oplyse hvor meget lønningerne steg for de repræsentanter fra FOA`s forhandlingsudvalg samme år, som de ødelagde vores overenskomst?

Deres løn bør fremover afhænge af det resultat, som de opnår for medlemmerne.

Måske de så kan holde sig vågne og ikke sætte sig på den forkerte side af forhandlingsbordet!

Læs Vibeke Pedersens indlæg her