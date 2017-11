Er hjemmeplejen ineffektiv?

I min rundgang mellem borgerne, hører man ofte om hjemmeplejens virke, eller mangel på samme. Flere gange oplever borgerne, at den udsendte hjemmepleje ikke må hjælpe til, med andre fornødenheder som dem der har behov måtte have brug for.

Fordelingen af hjemmeplejens opgaver giver til tider et besøg af op til 3 forskellige personer fra hjemmeplejen, der i hver sin bil kører rundt og ør lige netop det, de er bestemt til.

Det er meget uheldigt og formålsløst, at et bureaukratisk system skal være så tungt og upersonligt.

Hvor blev glæden ved at hjælpe af, når man skal have sit arbejde opdelt på sådanne måde? og hvorledes må en hjemmeplejeassistent ikke have det, når de går hjem med en følelse af, ikke at kunne have hjulpet tilstrækkeligt?

Jeg tror ikke det er den enkle hjemmeplejeassistent, men mere den administrative kontrol der gør, at hjemmeplejen er lagt i funktionsdygtige kasser, hvor man ikke kan vise effektivitet og initiativ til blot at hjælpe med en håndsrækning.

Vi skal arbejde for at få forståelsen af en god hjemmepleje der arbejder ud fra det enkle menneskes behov, og som kan koge et æg, rengøre køleskabet, smide reklamerne ud eller give nogle gode råd som almindelig borgerservice. Det er trods alt dem der har omgangen i de forskellige borgers hjem der ved hvad der er behov for.

Lad os få ændret visitationsordningen og hjemmeplejen så den viser hensyn til mennesker, og ikke økonomi, kontrol og ineffektivitet.