Erfaren chef i spidsen for landdistriktsudvalg

Jobbet går til Hanne Toksvig, der skal være med til at sikre en stærk dialog og koordinering mellem de kommunale forvaltninger og de lokale bysamfund.

Udvikling i landdistrikterne og rollefordelingen mellem land og by var netop et af de helt store temaer i Viborg Kommune i den netop afsluttede valgkamp.

Derfor har det kommende byråd etableret Landdistriktsudvalget, som med syv medlemmer bliver det største udvalg under byrådet.

Landdistriktsudvalget skal være med til at skabe liv, udvikling og engagement i de mindre byer og lokalsamfund. Det skal fremme samarbejde og dialog dels mellem lokalsamfund og Viborg Kommune, men også med de øvrige politiske udvalg under byrådet.

Hane Toksvig er Viborg Kommunes nuværende chef for Personale og Organisation og har erfaring med både den kommunale forvaltning, det politiske system og indsigt i livet i de mindre bysamfund.

Derudover har Hanne Toksvig været ansat 10 år i Erhvervsfremmestyrelsen, hvor hun har arbejdet med regional udvikling.

- Jeg glæder mig til en spændende kombination af hverdagsdialog i øjenhøjde og samarbejde på tværs af forvaltningerne, så både lokale input og stærk faglig viden kan bidrage til at understøtte udviklingen i de mindre bysamfund og landdistrikter i hele Viborg Kommune. For mig personligt, er det en unik mulighed for at kunne bruge min baggrund i det frivillige arbejde sammen med mine faglige erfaringer indenfor både landdistriktsudvikling og den kommunale forvaltning, siger Hanne Toksvig,

Taler med alle

Direktør for Kultur, Service og Events, Lars Stentoft, får ansvaret for den administrative betjening af udvalget. Han siger om valget af Hanne Toksvig:

- Denne tværgående koordinering kræver en helt særlig indsats for at lykkes. Og Hanne Toksvig indfrier alle vore ønsker: Hun kender til alle forvaltninger i Viborg Kommune fra sit nuværende job som central HR-chef, og hun har 10 års erfaring med landdistriktsudvikling fra tidligere. Herudover har hun stor erfaring med frivilligt arbejde, og så har Hanne en humor og personlighed, der gør hende i stand til at tale med alle.