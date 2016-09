Erfaren købmand bag disken i Sparkær

Når købmandsbutikken i Sparkær lørdag den 1. oktober slår dørene op for kunderne, så bliver det med 46-årige Brian Nielsen fra Randers i spidsen for den borgerforankrede Sparkær Købmandsforretning Aps.

Selvom den nye købmand bringer mange års erfaring fra branchen med sig, så er han alligevel imponeret over den ihærdighed, hvormed byen har arbejdet for at få genetableret en dagligvarebutik.

- Købmandsbutikken lukkede ned i 2012 og har stået tom siden. Jeg må indrømme, at jeg havde svært ved at tro på projektet, da jeg hørte om det første gang. Men sådan har jeg det ikke mere. Nu tror jeg på det, fordi borgerne har ønsket det her og har påtaget sig et medejerskab. Med 140 anpartshavere og en del familier, der hver måned forudbetaler et vist beløb til at handle i butikken for, er start-fundamentet godt, fortæller Brian Nielsen, der har sagt farvel til et job i forsikringsbranchen for at vende tilbage til sit gamle fag.

Sparkærs nye købmand er i sin tid udlært i Kvickly Brande og har arbejdet indenfor butiksfaget i mange år, blandt andet som uddeler i 2 Super Brugser, i henholdsvis Randers og Århus.

Da han første gang hørte om en mulig købmands-stilling i butikken Min købmand i Sparkær, var det på opfordring af arbejdsgruppens konsulent, Finn Korsholm, som er en gammel bekendt og som mente, at Brian ville være den rigtig mand til jobbet. Og sådan endte det med at blive.

Lokalt samlingssted

Sparkærs nye købmand lægger vægt på, at købmandsbutikken ikke kun er en butik, hvor man handler. Det skal også være et lokalt samlingssted, hvor man kan mødes på tværs af generationerne. Foreløbig er det planen, at der er åbent alle ugens dage, og så må tiden vise, om der skal ændres på det, fortæller Brian Nielsen, som til butikken blandt andet har ansat Kate Nielsen, der for år tilbage drev butikken i Sparkær som selvstændig købmand.

Hen over sommeren er det 220 kvadratmeter store butiksareal blevet sat grundigt i stand. Alt tidligere inventar er erstattet med nyt, og der hvor det har været muligt, har der været tale om arbejde, udført af frivilige.

- Der er blevet lagt en kæmpe stor indsats af frivillige i det her projekt, fortæller Brian, mens det i butikken vrimler med køle-montører, som er i færd med at gøre det nye inventar klar til brug. Blandt andet skal der installeres en ny bake-off, så der hele tiden kan være friskbagt brød til kunderne.

Tænke ud af boksen

Kvadratmetermæssigt hører butikken i Sparkær ikke til blandt de største, og det sætter sine naturlige begrænsninger. Derfor satser den nye købmand også på at tænke ud af boksen, hvis der skal skabes meromsætning. - Det kunne være noget med noget OUTLET salg på partivarer og restvarer i et andet lokale i byen, men foreløbig gælder det butikken her. Vi kan så håbe på, at vi om 3 - 4 år får det luksusproblem , at vi vokser ud af butikken.

Kundegrundlaget består jo ikke kun af byens 6 -700 indbyggere. Der er også flere mindre oplandsbyer, som ikke har en dagligvarebutik. Men det hele står og falder jo med, at vi kan gøre os fortjent til, at kunderne kommer, og at de vel og mærke fortsætter med at komme, ellers skrider det hele hurtigt, fortæller Brian, som vil køre på arbejde i Sparkær fra Randers, hvor han bor med sin kone og to børn.

Når Brian holder fri er det sporten og især fodbolden, der trækker. Han har selv spillet fodbold, da han var yngre og han har trænet drenge gennem 10 år. Nu er købmanden inkarneret Liverpool-fan og tager gerne over for at se nogle af deres kampe mindst et par gange om året.

Genåbningen af købmandsbutikken i Sparkær blev mulig op til sidste jul, da ejendommen Langgade 31, hvor butikken ligger i stueetagen, blev solgt til MLI Huse Aps, i Sparkær. Firmaet har blandt andet været i gang med at renovere bygningens facade og tag. Sideløbende med købet har en gruppe lokale frivillige arbejdet for at genetablere købmandsbutikken.

Lørdag den 1. oktober falder det hele så i hak og åbningsdagen markeres med snoreklip af borgmester Torsten Nielsen og lidt forskelligt godt til ganen dagen igennem.