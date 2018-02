Erfaren kok har indtaget køkkenet i Fritids- og Kulturcentret

Birte Ruseng, 37 år og fra Skive har siden september stået i spidsen for køkkenregionerne i Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

Med en fortid, først som kokkeelev på Hotel Vinderup, hvor hun blev udlært og siden som køkkenchef gennem 15 år hos Bowl & Fun i Holstebro, har hun stået for det kulinariske til utallige små og store selskaber. Derfor ved Birte også rigtig meget om, hvordan man rent madmæssigt laver en god fest.

- Friske råvarer af fin kvalitet er naturligvis en fundamental bestanddel af al god mad. Men jeg lægger også stor vægt på, at maden skal præsentere sig flot. Både farvemæssigt og den måde, som retterne anrettes på. Sidst, men ikke mindst, foregår planlægning af menuen altid i et tæt samarbejde med den, der skal holde fest, fortæller Birte.

Lige nu er centret på vej med en fornyelse af stedets menukort. Der leveres både mad ud af huset og hjemme i centret, hvor der er plads til flere selskaber på en gang. Man kan også vælge at lægge festen på vandrerhjemmet, der kan fungere på bedste forsamlingshusmanr, hvis man ønsker det.

Det betyder, at man som vært gerne må tage sine egne drikkevarer med og i det hele taget selv stå for alt omkring det praktiske. Men man kan også vælge at lade centret tage slæbet og mod ekstra betaling sørge for borddækning, servering og opvask.

- I virkeligheden er der ikke særligt mange penge at spare ved at gøre arbejdet selv, fortæller centerleder Morten Riisgaard.

