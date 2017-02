Erfarne kræfter takkede af i Borgerforening

Det fortæller sparkaer.dk

Ellers kunne formand Bjarne Gade berette om flæskefesten, der bliver en stadig større succes og det i en grad, der betyder, at pladserne var udsolgte efter blot 2 dage, hvor der var tilmeldt 100. Festen giver et pænt overskud, og pengene anvendes til gode formål i Sparkær. I 2016 var det til konsulentbistand i forbindelse med etablering af købmandsforretningen.

Den årlige Sct. Hansaften i Billingeparken samlede omkring 100 deltagere. I 2016 var det uden båltaler, men det bliver ikke tilfældet i 2017 og 2018, hvor der allerede nu er aftaler med talere, lovede formanden.

Borgerforeningen er også medarrangør ved byfest og revyaften, ligesom foreningen står for opsætning af julebelysningen og holder julehygge den første søndag i advent ved Medborgerhuset. Det er foreningen, der har ansvaret for driften af Medborgerhuset, hvor der i 2016 er lavet forbedringer i form af et helt nyt tag, ny opvaskemaskine og udendørs lys. Der er mange faste aktiviteter i huset, der også lejes ud til familiefester m.m.

Bjarne Gade glædede sig over, at Sparkær igen har fået en købmand og takkede arbejdsgruppen og de mange frivillige for arbejdet med etableringen. Endelig var foreningen i starten af året sammen med Sparkær IF med til at arrangere et kursus i brug af hjertestarteren, der er placeret på Medborgerhuset. Borgerforeningen betaler for driften af hjertestarteren fremover.

Sparkær Borgerforening har en solid økonomi. Der laves to regnskaber - et for foreningens drift og et for Medborgerhuset. Borgerforeningen havde et driftsoverskud på 11.757 kr. og en beholdning på 71.853,61 kr. mens driften af Medborgerhuset gav et overskud på 5.004,97 kr. Her er en beholdning på 16.620,13 kr.

De to mangeårige bestyrelsesmedlemmer afløses af Kristian Olesen og Anne Sofie Brøndum, mens Ruth Brøndum Madsen blev genvalgt og tog en periode mere. Jørgen Kristensen og Tommy Kristiansen blev suppleanter, og Lone Bach Sørensen nyvalgt som revisor i stedet for Mogens Frederiksen, skriver altså sparkaer.dk