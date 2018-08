Erhvervsvenligheden skal hele tiden plejes

Når det går godt, er det farligt at læne sig tilbage og tage for givet, at de gode resultater fortsætter.

Det har et par af vores midt- og vestjyske kommuner måttet sande, da Dansk Byggeris årlige liste over, hvor erhvervsvenlige landets kommuner er, blev offentliggjort lige før sommerferien.

Her fik Lemvig og Herning sig en gevaldig mavepuster.

Fra at være blandt Danmarks mest erhvervsvenlige ligger de i år pludselig nummer 46 og 53 ud af 98 kommuner. Struer har til gengæld virkelig gjort sig umage og er den af vores lokale kommuner, som er rykket mest frem, nemlig hele 29 pladser.

Det er en fornøjelse at se, og jeg håber, at kommunen også i år vil arbejde lige så meget med at forbedre erhvervsvenligheden, så den i 2019 måske kravler op i top ti. Jeg håber, at Herning og Lemvig vil gøre det samme.

En erhvervsvenlig kommune arbejder hele tiden på at gøre det nemmere og billigere at drive virksomhed.

Og lige som virksomhederne hele tiden må følge med udviklingen, så skal kommunens erhvervsservice også tilpasses den virkelighed, virksomhederne arbejder i.

Det kræver en konstant opmærksomhed, ellers er der andre kommuner, som tilbyder virksomhederne bedre arbejdsforhold.

Kære midt- og vestjyske kommuner: Fortsæt det gode arbejde, så skal resultaterne nok vise sig.

Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland er klar til et konstruktivt samarbejde og en god snak om, hvad de lokale virksomheder har brug for.

Og måske en af vores midt- og vestjyske kommuner til næste år kan løbe med titlen som Danmarks mest erhvervsvenlige. I år var Holstebro som nummer to og Skive som nummer ti i hvert fald tæt på.

God arbejdslyst!