- Et dÃ¥rligt signal at sende

Da jeg læste Grethe og Ejvinds læserbrev om ny skole, fattede jeg ikke, hvad de ville med dette læsebrev. De har mange års erfaring,

Jeg mente de vidste, der var indgået budget forlig som indeholder 20 mill. kroner til Stoholm skole i 2020, og alle skoler bevares de næste 4 år.

Når man så begynder at mistænkeliggøre politikernes beslutninger, berører det en gammel politiker, ikke mindst her 2 måneder før valget. Jeg synes det er en dårlig signal at sende, uanset hvilket parti man tilhører.

NB. Når vi får valgt nogle dygtige politikere den 21 november kan det være, de i næste periode vil finde ud af hvad der er bedst for Stoholm og hele Viborg kommune.

Jeg har ikke taget stilling til løsningen, men forholder mig til budgetforliget.