Et Fjends Cup hvor alt er i spil

Lørdagens resultater har maget det således, at alle otte hold har mulighed for at komme videre i turneringen Fjends Cup. Og det er langt fra hvert år, at det sker.

Især Mønsteds meget overraskende 1-0 sejr over Stoholm åbnede fuldstændig pulje 1, hvor favoritterne fra Stoholm nu ikke selv kan afgøre den videre skæbne.

I pulje 2 kom værterne fra Sparkær endelig i gang efter en sløj start torsdag mod Ravnsbjerg/Løgstrup. En 3-1 sejr over Borup åbner nu muligheden for slutspil, men det kræver en sejr over Vridsted, og det er ikke engang sikkert, at det er nok.

Så der bliver højspænding på banerne tirsdag aften, som for år tilbage er døbt Thriller Tuesday, og den betegnelse lever programmet fuldstændig op til.

Det har på alle måder været en fin start på årets turnering - med masser af folk på stadion.

Torsdag blev der således sat rekord for en åbningsaften med 219 betalende, og det blev fulgt op af flotte 177 lørdag.

Så hvis vejret ellers arter sig som de to første dage, skal der nok komme mange til den kommende kampe.

Torsdag spilles semifinaler, fredag placeringskampe og lørdag kamp om 3. pladsen og finalen.

Pulje 1:

Mønsted - FHIF 2-3

Stoholm - Skals 1-1

Skals - FHIF 3-0

Stoholm-Mønsted 0-1

Skals - Mønsted

Stoholm - FHIF

Stilling:

1. Skals 4-1 4

2. FHIF 3-5 3

3. Mønsted 3-3 3

4. Stoholm 1-2 1

Pulje 2:

Sparkær - Ravnsbjerg/Løgstrup 0-2

Borup - Vridsted 1-0

R/L - Vridsted 2-0

Sparkær - Borup 3-1

R/L - Borup

Sparkær - Vridsted

Stilling:

1. R/L 4-0 6

2. Sparkær 3-3 3

3. Borup 2-3 3

4. Vridsted 0-3 0