Forleden var sundhedssatellitterne igen på Ældre- og Sundhedsudvalgets dagsorden. Her gav udvalget på tværs af alle partier et klart politisk signal om, at der nu skal sættes handling bag alle de gode tanker, visioner og input, som er fremkommet på bl.a borgermøderne.

Igangværende forslag, planer og dialoger vedrørende de 4 sundhedssatellitter skal afklares.

Aktiviteter, som kan sættes i gang, skal sættes i gang, med det samme.

De 4 kommunale tovholdere, som er tilknyttet de respektive lokalområder, skal have mulighed for at være langt mere synlige og tilgængelige, bl.a ved øget tilstedeværelse lokalt, tydeligere annoncering og en mere informativ hjemmeside.

Tovholderne skal stikke en finger i den lokale jord og fornemme, hvad der rører sig, skabe kontakter i lokalområdet og være bindeled til Sundhedscenteret inde i Viborg.

Personligt ser jeg gerne, at det sker i et tæt samarbejde med trivselspiloterne i de enkelte områder.

De ydelser, som i dag findes på Sundhedscenteret inde i Viborg by, skal efter behov kunne tilbydes i sundhedssatellitterne. Kommunen skal altså komme til borgerne og ikke omvendt.

Sundhedssatellitterne skal opfattes som katalysator for sundhedsfremmende tiltag i lokalområderne; et kommunalt tilbud som kan imødekomme lokale ønsker og behov, som kan understøtte allerede eksisterende aktiviteter og som søger samarbejdet med bl.a foreningslivet - og for min skyld også meget gerne med det lokale behandler-miljø. Selvfølgelig med respekt for lokalområdernes integritet og med øje for ikke at være konkurrenceforvridende.

Personligt tror jeg, at sundhedssatellitterne vil få en central rolle i Det nære Sundhedsvæsen, som er spændet mellem sygehus og kommune. Der er meget fokus på snitflader og hvilke opgaver kommunen kan overtage. Ved at indtænke de lokale sundhedssatellitter rykker Det nære Sundhedsvæsen endnu nærmere.

Jo flere der føler ejerskab til sundhedssatellitterne, des større synergi i lokalområderne og des mere sammenhæng for borgerne.

Lad os spytte i næverne og komme i gang. Politisk er vi helt klar.