Et par kommentarer til Martin Bay Kristensen

I FOA tager vi meget gerne dialogen, når der er medlemmer der føler sig uretmæssigt behandlet.

Denne dialog har vi også gennem årenes løb haft flere gange med Martin Bay Kristensen ( M.B.K), som åbenbart stadig føler trang til at fremkomme med de samme påstande.

Nu har M.B.K, som han også selv tilkendegiver, for længst valgt at stå udenfor FOA, så måske kan han så ikke forvente, at være fuldt opdateret på status.

Vikar Region Midt er, som navnet også hentyder til, en regional arbejdsplads, hvor 8 FOA afdelinger er involverede i forhandlinger sammen med regionen.

Sandheden er, at der senest har været ført lønforhandlinger på området siden tidligt forår 2018.

Da der som bekendt skal to parter til at opnå enighed, og vi ikke er enige med regionen om indholdet i en aftale, og vi desværre ikke ” kan ta’ selv”, er sagen nu videregivet til de centrale parter, med henblik på at søge at finde en løsning.

Det kan undre, at man fortsat ønsker at være ansat i en virksomhed, hvor man i årevis ikke føler sig værdsat på lønnen.

Der er masser af faste stillinger at få som social- og sundhedsassistent.

Afslutningsvis ønsker vi ikke at diskutere denne sag yderligere i pressen, men vil tage dialogen med vore medlemmer.

Læs Martin Bay Kristensens læserbrev her