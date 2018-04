Et skulderklap til en lokal frivillig

Det lokale sports-, forenings- og kulturliv er afhængig af, at der er lokale ildsjæle, som på trods af travlhed i hverdagen altid er klar til at give en hånd med efter fyraften, i weekender og i ferier. Det ønsker Eniig at skabe større opmærksomhed om, og uddeler derfor Årets Skulderklap 2018 til fem frivillige personligheder, som udfører et stort stykke arbejde i lokalområdet. Hvert skulderklap suppleres med 10.000 kr. til modtageren og 5.000 kr. til den klub eller forening, hvor han/hun har sit daglige virke.

For at komme i betragtning til Årets Skulderklap skal man indstilles. Det kan være af kolleger, medborgere, klubkammerater eller andre, som har bemærket, at her er der en person, som gerne tager en ekstra tørn for fællesskabets skyld.

Så kender du en, som fortjener et ekstra skulderklap, så kan du indstille en kandidat til Årets Skulderklap 2018 på selskabets hjemmeside.

Sidste frist for indstilling er den 1. maj 2018.