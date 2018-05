Et skulderklap til idrætsleder i Mønsted

Prisen er blandt andet resultatet af en afstemning blandt avisens læsere, der digitalt kunne give sin stemme til den idrætsleder, som man mente fortjener et skulderklap. Derudover har avisens sportsredaktion også voteret.

Helle modtog Folkebladets skulderklap i forbindelse med Viborg Idrætsråd repræsentantskabsmøde.

Her var hun og en anden fjandbo,fodboldtræner Nicolas Laigaard fra Stoholm IF, blandt de 5 kandidater til titlen som Årets Idrætsleder, men her gik prisen til Jimmi Norsk Hansen fra Viborg HK.