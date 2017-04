Et varmt og velduftende måltid. Skulle det ikke være muligt?

Marianne synes nemlig at at det tilbudte smager godt, og hun har endda deltaget i et smagspanel, hvor maden var på bordet. Pointen er bare ganske simpel: Marianne skal jo bare smage på den n eller to gange. Vores ældre skal leve af den hver dag.

Jeg har intet at udsætte på denne føde tilbydes vore ældre, den er sikkert både rig på vitaminer, proteiner og kulhydrater. Men det er bare ikke det, det handler om.

Vore ældre borgere der kommer på plejehjem har ikke mange glæder, men n af dem kunne være at få lov til at spise frisklavet og varm mad. Ikke trestjernet, ikke tjekket af diverse specialister eller smagsdommere, men bare helt enkelt: varm og frisk tilberedt mad.

Hvor svært kan det være; vi ved godt, at glæden ved et godt måltid hænger sammen med at der er både smag og duft knyttet hertil. Det kan godt være, at det nuværende vacuumpakkede tilbud overholder alle mulige ernæringsmæssige principper fint nok. Sagen er bare, at det er en vurdering på forkerte præmisser.

Vores ældre på plejehjem har typisk få år tilbage af livet; de har hver i sær et langt liv med både gode og tunge oplevelser bag sig. Uafhængigt af det, så er der een ting der samler dem, nemlig et frisk lavet måltid.

Det kan godt være Danmark er blandt de mest udviklede, rige, innovative, kreative, målrettede, kvalitative, effektive samfund på denne klode. Men når det kommer til enden på et langt liv, så er jeg og mange andre, ikke mindst vores ældre lodret ligeglade med smagsdommere , politikere og eksperter, der udtaler sig om kalorier og vitaminer.

Fint nok for småbørn og unge, og n som mig selv, men mange af vores ældre i Viborg kommune skal ikke leve op til dette regime. De ønsker noget så enkelt som et varmt, duftende måltid. Skulle det ikke være muligt? Selvfølgelig det er et spørgsmål om vilje, og det ønsker Marianne og socialdemokratier åbenbart ikke.

Det noterer jeg mig jeg ville så gerne ønske, at Marianne og Socialdemokratiet respekterede at vi er nogen, der har en anden mening.

Det vigtige er, at der laves et nyt tilbud baseret på valgfrihed. Hvis nogen ønsker at købe vacuumpakket mad, så skal det være en mulighed. Hvis nogen ønsker at købe hos en privat leverandør, så er det helt fint. Det afgørende er, at der er mulighed for at få få leveret et måltid som man ønsker det.

Det vi mangler er, at det kommunale tilbud tager udgangspunkt i ønskerne hos vores ældre. I århus og København, samt en række andre kommuner ændrer man praksis på dette område netop nu.

Jeg synes Viborg kommune skal følge med, og jeg håber at der er et flertal herfor i byrådet.