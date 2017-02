Få en musikoplevelse i Løgstrup på tværs af generationer

Her kan alle deltage og blandt andet kan bedstemor og barnebarn synge sammen for en dag.

Begivenheden er kaldt for Sang, Kor og Stomp - på tværs og er en dag med fokus på sang for både børn og voksne. Dagen krydres med et lille indslag med stomp, som er rytme på spande, træstænger eller blikdåser.

Man behøver ikke at have kendskab til korsang eller kunne spille på noget for at deltage.

Bag initiativet er blandt andet Anne Mette Langmarch og Ida Kirstine Nørskov sammen med de lokale menighedsråd i Løgstrup og Tårup, Unge platformen på 3. sal, stationen i Viborg og Tårup Koret i Knudby.

Der er lagt op til en dag med hygge og sjov omkring musikken. Du kan læse mere om dagen på arrangementets hjemmeside