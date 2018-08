Få jord under skosålerne

STOHOLM HedeDanmark inviterer til åbent hus på Miljøcenter Lundgaard uden for Stoholm fredag 24. august.

Her håber man, at lokale fjandboere og andet godtfolk vil være nysgerrige efter at se og høre mere om, hvordan centret omdanner restprodukter til blandt andet muld, biogødning og foder.

Afdelingschef Heine Vind vil vise rundt på centret og fortælle, hvordan materialer, der traditionelt er blevet betragtet som affald, kan skabe værdi andre steder.

- Vi har oplevet stor interesse for vores aktiviteter i Stoholm, siden vi startede i februar, siger Heine Vind.

- Derfor vil vi gerne give både vores naboer og andre med interesse for vores arbejde med genanvendelse mulighed for med egne øjne at se, hvad vi egentlig går og laver herude.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.