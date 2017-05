Fælles cykelture for seniorer i Fjends

Her er det tanken, at ældre med lyst til at cykle sammen med andre, mødes hver onsdag eftermiddag i de tre sommermåneder. Starten går første gang onsdag den 7. juni ved Stoholm Fritids- og Kulturcenter. Det er planen at køre i to hold, hvor det ene hold tilbagelægger omkring 5 - 8 km mens det andet hold kører lidt længere, nemlig 10 - 15 km.

-Ældre Sagen Fjends - Karup driver allerede aktiviteten Rickshaw cykling for de borgere i Stoholm, der ikke selv kan cykle. Men vi vil også gerne noget for de mere aktive seniorer, der er friske nok til at cykle, men som ikke kommer afsted, fordi de ikke har nogen at følges med, fortæller Ruth Pedersen fra Ældre Sagen Fjends-Karup.

Det nye tilbud er i første omgang et forsøg, men bliver det en succes, er det tanken at cykle igen også næste sommer.

- På de fælles cykelture har man mulighed for at komme ud og røre sig og samtidig imødegå ensomhed. Man møder nye mennesker og kommer med i et fællesskab, påpeger Ruth Pedersen.

Det koster ikke noget at deltage, men man skal kunne cykle minimum 5 kilometer og selv medbringe sin kaffe eller andet drikkeligt, hvis man har lyst til det.

Læs mere i annoncen i denne uges avis..