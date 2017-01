Fællesskab omkring maden i Sjørup

Her havde den lokale DagliBrugsen taget initiativ til fællesspisning under overskriften Vores Madfællesskab - sammen om bedre mad. Der er tale om et landsdækkende projekt, som Coop står bag og som skal være med til at fremme det gode måltid og det fællesskab, der følger med, når man spiser sammen.

DagliBrugsen Sjørup er blevet valgt til at være et af fem steder i landet, hvor konceptet for etablering af madfællesskaber bliver testet i øjeblikket. Tanken er at gøre fællesspisninger til en tilbagevendende begivenhed og dermed samle så mange fra byen og omegnen som muligt

Og med den store opbakning på omkring 100 deltagere må succeen siges at være i hus på den første aften.

- Det er dejligt, at der er kommet så mange. Fællesspisningerne er tiltænkt alle aldersgrupper - også de travle børnefamilier, som på denne måde slipper for at lave mad på en hverdagsaften. Derfor er prisen for at spise med også sat lavt, så alle kan være med, fortalte Irene Johansen, formand for Brugsens bestyrelse.

Det er Simon Birkeholm Eskelund, ny uddeler i DagliBrugsen Sjørup, der er den lokale tovholder på det nye Coop-initiativ sammen med frivillige fra byen.

Uddeleren fortæller, at der er planlagt 4 - 5 fællesspisninger i løbet af 2017. Næste gang bliver den 29. marts, hvor menuen lyder på hamburgerryg.

Formålet med det nye Coop-initiativ er blandt andet at være med til at styrke sammenholdet i de mindre lokalsamfund, hvor Coop har sine butikker. Derfor var den store opbakning også noget, der vakte glæde hos Tine Ørnebjerg, projektleder hos Coop.

-Det viser at borgerne vil deres lokalområde. Coop bygger jo også på andelstanken og fællesskab og det falder derfor helt i tråd med arrangenemter som disse, fortalte en glad Tine Ørnebjerg på en aften, der sluttede af med kaffe og hjemmebag.