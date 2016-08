Fællesskab på tværs af 5 sognegrænser

Da de to pastorater Vroue-Resen og Vridsted-Fly for nogle år siden blev slået sammen til det såkaldte Vestfjends Pastorat betød det også en ny form for samarbejde mellem de 5 kirkesogne i Vroue, Resen, Iglsø, Vridsted og Fly.

To sognepræster, heraf den ene på halvtid, bestrider tjenesten ved de 5 kirker, der også har fælles kirkesanger. I Vroue og Resen sogne deles man nu også om organisten samt en graver og en gravermedhjælper.

- Vi er fælles om tingene her i Vestfjends Pastorat og mærker ikke noget til sogneskel, fortæller Knud Søgaard, formand for Vroue Menighedsråd og Birgitte Vestbjerg, medlem af menighedsrådet i Iglsø.

De to har hver især otte års erfaring fra arbejdet i et menighedsråd og mødes blandt andet ved de fællesmøder, der afholdes nogle gange om året.

Knud og Birgitte synes begge at det er givende at møde så mange mennesker på kryds og tværs af kirkesognene. Samtidig er samarbejdet i pastoratet også med til at give følelsen af fællesskab. Både indenfor og udenfor livet omkring kirken.

- Vi deltager nogle gange i de andre sognes arrangementer men samtidig respekterer vi også, hvad vi hver især står for, så vi kan bevare vort særpræg i hvert sogn. I Iglsø arrangerer vi for eksempel rockgudstjeneste og i Vroue er der havefest i præstegårshaven mens de andre laver noget helt tredje. Men vi kan også hjælpe hinanden og udveksle erfaringer,fortæller Birgitte og Knud, som ikke kendte hinanden før de mødtes omkring arbejdet i menighedsrådet.

Alle i menighedsrådene i Vestfjends Pastorat arbejder frivilligt og altså uden løn.