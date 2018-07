Fængselspræst og foredragsholder i Kobberup Kirke

Anders Bonde er kendt for sit arbejde som arresthuspræst. Han har optrådt på TV, og utallige er de foredrag, som han har kørt land og rige rundt med; en almindelig præst kan man ikke sige, at provsten fra Faurskov er.

Han er også kendt som en varm fortaler for livet på landet. Landbokulturen er hans inspirationskilde. Her er der netop tradition for at tillægge livserfaringen stor betydning.

Hans påstand er, at humor for alvor er sjælesorg. Selve ordet sjælesorg handler om omsorg for sjælen at sørge for sjælen. Den skal vandes og plejes, ligesom kroppen skal passes og holdes ved lige. Det lune glimt i øjet og den humørfyldte historie virker ofte opmuntrende på et tynget sind. Humor, kalder vi det, og ordentlig humor er sjældent kun for sjov.

Foredraget holdes med udblik til hverdagens humor og med noget til eftertanken.