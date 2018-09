Færdselsuheld: Del af Stoholm afspærret

STOHOLM Politi og flere udrykningskøretøjer fra brandvæsenet er tirsdag morgen til stede i Stoholm efter et færdselsuheld, hvor en påhængsvogn med sprøjtegift er blevet frakoblet en traktor rundt i et sving og er væltet om på siden.

Under uheldet er påhængsvognens tank revnet, hvorved sprøjtegiften er rendt ud i undergrunden.

Det var en ung mand på arbejde for en lokal landmand, der var på vej ud for at sprøjte for ukrudt i noget nyspiret korn, da uheldet indtraf i det sving, hvor Nørregade bliver til Hammeren i den nordlige udkant af Stoholm.

På stedet kan Daniel Hangaard, indsatsleder ved Midt- og Vestjyllands Politi, endnu ikke slå fast, hvad det eksakte hændelsesforløb har været, men man kan se, at nagle og prodsøje er blevet vredet rundt, så påhængsvognen har været i gang med at vælte, inden den blev frakoblet traktoren.

Sprøjtegiften er ikke farlig for hverken mennesker eller dyr, men idet der er tale om så stor en koncentration, er den kommunale miljøvagt kontaktet for at tage hånd om sagen, og indtil denne er kommet med en konklusion vedrørende det videre forløb, holder politiet hele Hammeren afspærret fra krydset Nørregade/Dornen ved Hobbyhuset og hen til Nr. Søbyvej/Enghavevej.

Der er ikke sket nogen personskade under uheldet.