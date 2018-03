Færre sorte mobilhuller

Det er et problem, at der rundt i landet fortsat findes sorte huller, hvor mobiltelefondækningen er elendig.

Problemet bidrager til at skævvride vores land, fordi det primært findes udenfor byerne.

Derfor er det rigtig godt nyt, at regeringen nu stiller krav til mobilselskaberne, så 25.000 flere adresser får god dækning med tale og mobilt bredbånd. Her i Region Midtjylland vil hele 5.850 adresser få mærkbar gavn af regeringens nye tiltag.

Venstre kæmper for et sammenhængende Danmark i bedre balance. Udryddelse af de sorte mobilhuller er et vigtigt led i denne kamp.