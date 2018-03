Først Sjørup - så Paris

Træningen foregik på en 75 kilometer lang rute gennem Fjends-ormådet og startede ved Daglirugsen i Sjørup, hvor Brugsen var vært ved kaffe og rundstykker og omkring tre timer senere sørgede for frokost.

- Vi havde fået lov til at låne forsamlingshuset til briefing, varme og lidt hygge efter cykelturen, fortæller Kristian Toft fra Sjørup. Han er en del af serviceteamet for Team Rynkeby Midt Vest og tager turen med til Paris sommer.

Team Rynkeby er et nordisk velgørenhedscykelhold, som hvert år cykler til Paris for at samle penge ind til ørn med kritiske sygdomme og deres familier.

Starten går lørdag i uge 26 og inden da skal deltagerne helst have omkring 2500 kilometer i benen så de kan klare de mange kilometer tl Paris.