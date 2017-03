Første konkrete skridt tages i byfornyelsen

Gyngemosen

Folk fra Viborg Kommunes afdeling for Park- og Vej rykkede for nogle uger siden ind i området Gyngemosen, hvor der som led i planen nu er blevet ryddet op i noget af træ-og kratbevoksningen på stedet.

Gyngemosen skal forskønnes og opgraderes som rekreativt område og med en forlægning af stiforbindelsen, der skyder gennem området.

- Lige nu er vi ved at få den del beskrevet og hente priser hjem, og så må vi se hvor meget vi kan få lavet for de penge, der er sat af til det. Væsentligst er i første omgang stiforlægningen, fortæller tovholder på byfornyelsen i Stoholm, Benny Christensen fra Viborg Kommune. Der arbejdes i samme ombæring på en renovering af stibelysningen gennem Gyngemosen,

Stoholm Anlæg

Om kort tid går man også i gang med en tilsvarende oprydning af træ- og kratbevoksning i Stoholm Anlæg, der får et løft og bliver et område med flere farver og vækster og med muligheder for aktiviteter i det omfang, økonomien rækker til det.

- Vi har med en rød plet markeret de træer, som skal fældes, enten fordi de er skadede og derved kan blive farlige i stormvejr eller fordi de skal give plads for ny beplantning, fortæller Viborg kommunes parkformand Hans Peter Snnichen.

- Kommunen anlagde for nogle år siden i den vestlige side af anlægget et hegn med busketter og træer i forskellige farver. Nu lader vi denne form for beplantning skyde som tunger ind i den vestlige side af parkområdet, der samtidig får mere sol. Det er også i denne del af området, at vi anlægger tre rhodondendronbede i forskellige farver, fortæller han og understreger, at der også genplantes nye træer, der skal vokse sig store og smukke.

Byfornyelsen i Stoholm kan deles op i fem grupper: Midtbyen, anlægget, Gyngemosen, sammenhængende stisystemer og den tunge trafik.

Et lokalt byplanudvalg bestående af lokale frivillige har hele tiden været med på sidelinjen som lokale tovholdere på byfornyelsen. Det har også været tilfældet med de to grønne områder, hvor lokale arbejdsgrupper har nikket ja til planerne, inden arbejdet for alvor går i gang.

- Vi har naturligvis nogle faglige vurderinger, vi skal have ind over, men det hele foregår i en tæt dialog med borgerne i Stoholm, understreger Benny Christensen.

En del af byfornyelsen begynder her i 2017, men de største ændringer kommer til at ske i 2018 og 2019.