Første studenter med mad som speciale

De unge mennesker sprang forleden ud som landets første fire studenter, der både har gennemført en gymnasial eksamen og har et svendebrev som ernæringsassistenter.

Mercantec-direktør, Kirsten Holmgaard, er stolt over, at Mercantec er det første uddannelsessted i landet, der kan sende EUX-ernæringsassistenter videre i livet.

- Kombinationen af et svendebrev og en gymnasial eksamen giver vores unge utrolig mange muligheder. De kan vælge at læse videre og tage en videregående uddannelse, og samtidig er arbejdsmarkedet klar til at ansætte dem på grund af deres høje erhvervsfaglige niveau. Alle døre står åbne for dem, siger Kirsten Holmgaard.

De fire nyuddannede EUX-ernæringsassistenter fra Mercantec i Viborg er Silja Bonde Kusiak, Jesper Klavsen, Mie Axelsen og Kia Helene Nielsen.

Uddannelsen til EUX-ernæringsassistent tager tre år og 10 måneder.