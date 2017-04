Fakta - er det virkelig så svært at forstå Søren G?

Med hans overskrift Et velduftende måltid hvor svært kan det være? ja, her er så mit svar På ingen måde svært Søren det er muligt den dag i dag.

Alle vores plejecentre har i dag mulighed for at lave maden helt fra bunden af et frisk lavet måltid, som Søren G kalder det.

De kan inddrage beboerne i madlavningen, hvis beboerne har lyst til dette. De kan få det varme friske måltid mad. Så jo Søren det er muligt, og det har det været hele tiden.

Og det er derfor, at jeg har reageret i avisen. Der er blevet tegnet et billede af, at beboerne på vore plejecentre får gammel vakuumpakket mad, at der ikke bliver lavet mad på plejecentrene. Intet kunne være mere forkert. Jeg holder mig udelukkende til fakta.

Jeg er på ingen måde uenig med Sørens forslag om frisklavet, varm og mad til vores ældre på plejecentrene jeg vil egentlig bare gerne formidle budskabet om, at det allerede er muligt i dag.