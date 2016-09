Fakta om vejene og Viborg

Jeg vil derfor starte med at slå helt fast, at jeg selvfølgelig også meget gerne ville have en hærvejsmotorvej hurtigst muligt det er bare på ingen måde realistisk, at det kan blive en realitet i de næste mange år.

Skal vi gøre os realistiske forhåbninger om bedre vejforbindelser til og fra Viborg og det skal vi naturligvis have kræver det for det første, at vi i Viborg er helt klare og præcise i forhold til vores prioritering af, hvad der er vigtigst.

Dernæst kræver det, at vi ikke står alene med ønsket. Forløbet over de seneste mange år viser med al tydelighed, at vi intet opnår ved at stå alene og kræve motorveje både øst/vest og nord/syd.

Kristian Pihl Lorentzen udtaler igen og igen, at nu er vi ved at være ved målstregen for at få besluttet en hærvejsmotorvej, eller som han nu kalder det en parallelmotorvej og henviser til regeringsgrundlaget.

Men lad mig kort opridse fakta:

Af Regeringsgrundlaget fra 2015 fremgår det, at Råderummet for nye store investeringer er meget begrænset i de kommende år, da der allerede er igangsat mange infrastrukturprojekter. Ved investering i nye infrastrukturprojekter skal der gives prioritet til investeringer, der har et højt samfundsøkonomisk afkast. Regeringen vil igangsætte en undersøgelse af en ny midtjysk motorvej på strækningen Give-Billund-Lunderskov samt løbende søge at forbedre fremkommeligheden på den østjyske motorvej E45.

Der er altså ikke i regeringsgrundlaget nogen som helst omtale af en midtjysk motorvej, der kommer bare i nærheden af Viborg. Vi må også konstatere, at der blandt de 19 kommuner i Region Midt ikke er tilstrækkelig opbakning til Viborg Kommunes ønske om at sætte hærvejsmotorvejen højt på ønskelisten.

Ib Bjerregaard har forsøgt at give indtryk af, at Byrådet i maj 2016 - da vi vedtog den nye erhvervsstrategi - besluttede, at vi skulle prioritere hærvejsmotorvejen. Ib Bjerregaard mener, at det er i modstrid med denne beslutning, at Viborg Kommune bakker op om udvidelsen af E45.

Lad mig slå helt fast, at Ib Bjerregaards udlægning er lodret forkert.

Faktum er, at Byrådet i maj besluttede og lad mig igen citere: Vi kæmper sammen om en forbedret infrastruktur til og fra Viborg, herunder udbygning af A 26, på sigt udbygning af øvrige motorvejsforbindelser til og fra Viborg Kommune, udvikling af Karup Lufthavn og effektivisering og nytænkning af især den regionale togtrafik.

Og det er netop hvad vi gør med Viborg Kommunes optagelse i Business Region Århus og dermed opbakningen til udvidelse af E45. Ved at bakke op om E45 gennem Business Region Århus kæmper Byrådet netop for motorveje til Viborg. Opbakning til E45 er nemlig afgørende for, at Viborg Kommune kan være medlem af Business Region Århus og for, at de øvrige kommuner i Business Region Århus bakker op om rute 26.

Byrådet behandlede i december 2015 en sag om optagelse i Business Region Aarhus. Her fremsatte Venstre i øvrigt følgende forslag: Byrådet støtter ansøgning til Business Region Aarhus om optagelse i samarbejdet med forudgående forhandling mellem formandskabet i Business Region Aarhus og Viborgs borgmester og to viceborgmestre. Byrådet bemyndiger forhandlerne med mandat til at indgå aftale om optagelse i Business Region Aarhus under forudsætning af, at Business Region Aarhus som samlet enhed arbejder for en udvidelse af A26 sideordnet med udvidelsen af E45.

Det kan vel ikke læses på andre måder, end at også Venstre går ind for opbakning til E45 i kampen for rute 26? Venstre nævner i øvrigt ikke et ord om Hærvejsmotorvejen i deres forslag til beslutning.

Det er ligeledes helt forkert, når Kristian Pihl hævder, at Århus ikke bakker op om at prioritere rute 26. Faktum er, at Business Region Aarhus har nedsat en Mobilitetskommission, der har belyst de væsentligste infrastrukturprojekter og -prioriteringer. Det fremgår af den rapport, som kommissionen har afleveret i første halvdel af 2016, at udvidelsen af rute 26 næst efter en udvidelse af E45 er det højest prioriterede projekt.

Den klare prioritering af rute 26 er vi altså enige om i Byrådet, og det er helt i overensstemmelse med Byrådets beslutning ved optagelsen i Business Region Aarhus, at vi støtter udvidelsen af E45.

Jeg vil opfordre til, at vi nu står sammen om at prioritere rute 26, så Viborg ikke igen taber kampen om infrastrukturen på grund af internt fnidder og manglende forståelse for, at vi skal være tydelige i vores prioritering og skaffe os strategiske samarbejdspartnere. Hvis vi igen vil have det hele uden hensyntagen til realiteterne, risikerer vi - igen - at stå helt isolerede med vores ønsker og tabe det hele på gulvet.