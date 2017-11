Falsk hjemmehjælper på spil

En 88-årig kvinde fra Anlægsgade i Stoholm har været udsat for et tricktyveri, oplyser Viborg Politi.

Episoden skete den 25. oktober, men er først blevet anmeldt, efter kvinden har haft familiebesøg.

Viborg Politi fortæller, at den 88-årige om formiddagen fik besøg af en lille Thailandsk udseende kvinde, der udgav sig for at være hjemmehjælper.

Kvinden hjalp ifølge politiets oplysninger den 88-årige ud i køkkenet - hvorefter hun selv smuttede ind i soveværelset og stjal 2.000 kroner fra en tegnebog og stak af.

Politiet hører gerne nærmere, hvis nogen har set noget den 25. oktober omkring kl. 11 på Anlægsgade i Stoholm.