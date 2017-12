Falsk skatte-medarbejder narrede større beløb fra kvinde

Det var præcist, hvad der sket for en kvinde fra Løvel, da hun onsdag klokken 17 blev ringet op af en mand, der udgav sig for at være fra Skat. Han oplyste kvinden om, at hun de seneste år havde betalt for meget i Skat, og derfor skulle hun nu have 8000 kroner tilbage. Men for at kvinden kunne få sine penge, skulle manden bruge hendes Nem-id og adgangskode, så hun kunne få udbetalt pengene.

Manden i telefonen, der senere viste sig at have ringet fra et taletidskort, havde skumle hensigter. Efter han fik udleveret kvindens oplysninger, forsvandt der nemlig 49.200 kroner fra kvindens konti.

Det vides ikke, om det er muligt for kvinden at få de mange penge igen.