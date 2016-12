Familie i Stoholm åbner sit hjem for fremmede juleaften

Derfor har Camilla Lund og hendes familie i år valgt at åbne deres hjem på Odinvej i Stoholm.

I et opslag på sin face-book profil skriver hun:

- I år skal jeg fejre jul hjemme i Stoholm sammen med mine børn på 10, 11 og 14 år og min engelske familie og vores hunde. Stille og roligt med andesteg, juletræ, juleknas og lys. Vi har 3-4 tomme stole. Så sidder der en familie eller en enlig med børn derude, som ikke har råd/energi/overskud til juleaften, så er I velkomne til at dele vores jul med os. For det er dt, julen handler om. At række ud, at tage imod en hånd, at dele, at være sammen...

Var selv ramt af krise

For nogle år siden prøvede Camilla på egen krop, hvad det vil sige at mangle overskud. Både på penge, krop og sjæl.

- Efter en skilsmisse blev jeg ramt af en depression, der satte mig ud af spillet i flere år. Jeg var alene med tre børn og havde absolut ingenting at gøre godt med. Jeg var for syg til at arbejde og måtte gå tiggergang hos venner og familie for at få de økonomiske ender til hænge sammen. I dag kan jeg se, hvordan mange kontanthjælpsmodtagere må kæmpe for at overleve. Derfor vil vi som familie gerne række en hånd frem, hvis der sidder nogen, der mangler energi, overskud eller penge til at selv at fejre jul, fortæller Camilla, som i dage er gift igen og tilbage på arbejdsmarkedet.

Ikke mindst fordi hun selv bærer på personlige erfaringer, forstår hun, når det kan være svært. Også at tage imod en invitation til en juleaften. Men hun håber at nogen melder sig.

- Hvis der sidder nogen med lyst til at fejre jul hos os, så skriv til mig under personligt på face-book. Vi lover fuld diskretion og det hele er gratis. Julen handler om at være sammen, passe på hinanden og måske også knytte nye bånd, lyder opfordringen fra Camilla.