Familiedag på Tarok Museet

Der vil være mulighed for at få en tur i ponysulky og en trække-tur på hesteryg.

Børnene fra Skive Ponytrav viser deres ponyer frem, kører tur med gæsterne fortæller mere om, hvordan det er at dyrke ponytrav som sport.

Ingelise og Jørn Laursen vil også være til stede på dagen og svarer gerne på spørgsmål om Tarok og om deres mange oplevelser med travsporten.

Hestevognen kører til stranden, hvor du kan møde fjordvejleder, Jesper Krogh, som står klar i strandkanten til at fortælle om livet i og ved fjorden.

Der betales sædvanlig entre og der er ingen tilmelding til arrangementet.

Arrangementet er et tiltag mellem Skive Trav, Skive Ponytrav og Tarok Museet under overskriften I en Liga for sig