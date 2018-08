Familiefirma maler med bred pensel

STOHOLM Den tørre og varme sommer har været et godt år for malerfirmaerne.

Det ved man alt om hos Maler Ulstrup i Stoholm, hvor Bjørn og Kirsten Ulstrup sammen med Bjørns forældre, Grethe og Jens Anker Ulstrup har svunget malerpenslerne på mange tørstige træværk.

Men de to generationer har nu også haft gang i så meget andet.

For selv om alle fire naturligvis arbejder som malere, så har de også hver især specialiseret sig indenfor hver sit område.

Det betyder, at firmaet, der også har malersvend Stig Pedersen på lønningslisten, klarer mange andre arbejdsopgaver end dem, man umiddelbart forbinder med en malervirksomhed.

Renovering af dit hus

Det er ikke tilfældigt, at mange kalder Bjørn for multi-håndværkeren, for han er en mand med hænderne skruet usædvanligt godt på.

Multitalentet betyder, at han også gerne påtager sig renoveringsopgaver som totalentreprise med rådgivning, planlægning og bestilling af andre håndværkere.

Dermed kan man nøjes med kontakten til en enkelt person hele vejen igennem og får en samlet regning efter færdigt arbejde. Og ser man lige bort fra opgaver med el og VVS, så kan Bjørn rent faktisk klare de fleste af opgaverne selv. Forøvrigt til kundernes store tilfredshed.

Men mindre kan også gøre det, og Bjørn arbejder meget med montering og renovering af køkkener samt badeværelser. Et område, hvor man virkeligt kan spare mange penge ved at renovere fremfor at købe nyt, fortæller Bjørn.

Fysisk butik

Bjørns kone Kirsten deler sammen med sin svigerfar, Jens Anker, ansvaret for den fysiske butik i Stoholm, hvor de begge er klar til at rådgive kunderne.

- Her har vi heldigvis mange trofaste kunder, der bruger os, fortæller Kirsten.

Firmaets alderspræsident, 72-årige Jens Anker, arbejder stadig på deltid og med blandt andet gulvtæpper og vinyl. Han er også mand for sprøjtelakering af låger, døre og møbler, og så er han firmaets egen gardinmand med salg og montering af gardiner i lamel, pliss og stof.

Malerfirma siden 1972

Jens Anker har arbejdsmæssigt kørt parløb med sin kone Grethe siden 1972, hvor de sammen startede malerfirmaet.

Hun kalder sig selv for en uddøende race, fordi hun er fra den tid, hvor man håndmalede skilte, og den teknik mestrer hun stadig ved særlige opgaver.

Men ellers foregår de fleste af hendes specialopgaver med at lave skilte og bilreklamer ved computeren. Her er det også Grethe, der står for opdatering af blandt andet hjemmesiden og virksomhedens webshop, hvor kunder fra hele landet køber forskellige malerprodukter og såmænd også tekstilfarver til at farve tøj med.

En ting går igen i snakken med de to generationer: Glæden ved at udføre et godt stykke arbejde og kontakten med mennesker. Det er værdier, som de alle fire sætter stor pris på og en del af grunden til, at yngste generation ikke har ambitioner om at virksomheden skal vokse sig større.

- Hvis firmaet vokser, skal vi jo selv bruge mere tid bag et skrivebord, og det er nok ikke lige os, siger både Kirsten og Bjørn, som selv er forældre til to børn på to og seks år.

Og så er firmaets to generationer også enige om at holde fast i traditionen med fælles aftensmad hver onsdag aften. Så bliver der snakket om løst og fast, og der puttes børnebørn. Men mon ikke det sker, at der også sniger sig lidt om maling, køkkener og badeværelser hen over spisebordet.