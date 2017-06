Fandt gamle huse hvor man bygger nye

Højslev-området var et rigt landområde for nogle tusinde år siden. Det har arkæologer fundet ud af ved at studere jorden omkring den tidligere Tastum Sø.

I øjeblikket er arkæologer fra Museum Salling ved at studere området bag Lægehuset i Højslev. Her er man ved at bygge nye huse, - og det giver så anledning til, at jorden kan kigges efter for at finde eventuelle fortidsfund.

Og heldet har bestemt været med arkæologerne. Det kunne Morten Lyngkjær Jensen fortælle til Åben Udgravning på stedet i sidste uge. Michael er ledende arkæolog på udgravningen i Højslev.

Samme størrelse som i dag

Han fremviser tydelige tegn på to langhuse, som man mener er fra bronzealderen - og altså cirka 3.000 år gamle. Her han man foreløbig fundet stolpehuller, der viser, at husene var omkring 130 kvadratmeter:

- Det er sjovt nok cirka det samme, som de nye huse, der bliver bygget nu. Men dengang havde man altså også stald i huset. Det skal man næppe have i dag, lyder det fra arkæologen.

Området har været rigtig godt at bo i for tre tusinde år siden. Der var nemlig både sø, marker og tæt til fjord. På den måde var der mange muligheder for at få noget at leve af. I årenens løb er der også fundet tydelige tegn på rigt liv i området. Der er således fundet mange bopladser rundt om Tastum Sø.

I de kommende uger fortsætter man udgravningerne i området. Blandt andet skal man udgrave langhusene, så man kan se, om der er mere, der kan fastsætte det nøjagtige tidspunkt for, hvornår langhusene var beboet af mennesker - og deres dyr.

Da de to langhuse, der er fundet, kun ligger et par meter fra hinanden, så mener man, at det ene hus har afløst det andet. Det kan være sket som følge af brand - eller at huset slet og ret er brast sammen. Normalt byggede man ikke lige ved siden af der, hvor man lige havde boet. Men noget tyder på, at der har været så godt at bo lige netop her, at man opførte det nye hus lige ved siden af.