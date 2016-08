Farcen med udlicitering af skolebusdrift fortsætter

I 2015 udliciterede Viborg Kommune driften af skolebuskørslen.

I vores område betød det, at det lokale busselskab, efter 33 års tro tjeneste med højt serviceniveau, blev frataget opgaven til fordel for et stort nordjysk busselskab.

Efterfølgende fik vi at vide, at vores børn ikke længere må have en kammerat med bussen hjem. I sidste uge kom så beskeden om at de børn, som går i SFO og klub ikke længere må tage den sene bus hjem. Uforståeligt, fordi bussen alligevel kører hjem med de store børn, som har sent fri.

De børn som har ret til at køre med skolebus bor i landområder, hvor det ikke er muligt at gå eller cykle hjem fra skole på grund af trafikfarlig vej.

Ovennævnte begrænsninger er derfor et indgreb i børnenes muligheder for at have et socialt liv med kammerater derhjemme eller i SFO/klub.

Det er ærgerligt at en stor og visionær kommune som Viborg ikke magter at sikre minimum af service omkring skolebusdriften. Skolebusserne har altid haft en vigtig funktion, og betydningen er kun blevet større, efter at man har lukket en række af de små skoler i kommunen.