Regeringen følger nu op på den vellykkede forsøgsordning med højere tilladt hastighed på 18 udvalgte landevejsvejstrækninger.

Det er en sejr for alle, der som jeg ønsker et Danmark i bedre balance. Den højere hastighed på sikre strækninger styrker mobiliteten og væksten, særligt i landdistrikterne. Det er en gevinst for virksomhederne og de mange ansatte, som dagligt pendler over store afstande.

I kraft af en kommende ny bekendtgørelse fra transportministeren får vejmyndighederne dvs. kommunerne og staten - i samråd med politiet mulighed for at hæve den tilladte fart til 90 km/t på flere sikre landevejsstrækninger. Alt sammen ud fra en lokal vurdering, hvor trafiksikkerheden ubetinget skal respekteres.

For mig handler det absolut ikke om at hæve fartgrænsen for enhver pris, sådan som nogle har formastet sig til at fremstille det. Derimod udbreder vi det gode princip om Fart med fornuft, så fartgrænserne kommer i bedre harmoni med de konkrete, lokale forhold. Derved øger vi den generelle respekt for fartgrænserne, fordi de opleves som mere rimelige og fornuftige. Det styrker trafikmoralen og dermed til syvende og sidst også trafiksikkerheden.

Men vi skal samtidig være klar til at sænke farten, hvor der er øget risiko for ulykker. Eksempelvis ved farlige vejkryds eller i byerne ved skoler og børnehaver.

Sænket fart kunne eksempelvis være relevant på landevejen ud for Mønsted Skole, hvor trafiksikkerheden for børnene er under pres. Vi skal kort sagt have dynamiske fartgrænser, så vi ikke er låst fast i et stift system med 80 km/t på landeveje og 50 km/t i byerne. Vi skal have fartgrænser med mening. Derved sikres, at mobilitet, vækst og trafiksikkerhed går hånd i hånd.