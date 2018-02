Farvel til træner Bo Tolstrup

"Efter aftale stopper Bo Tolstrup sit arbejde i Stoholm IF håndbold, da tiden ikke slår til i forhold til både at kunne investere fuldt ud i arbejdet med og omkring håndbolden og Bos private arbejdsforhold"

Sådan lød ordene i den pressemeddelelse som Stoholm IF Håndbold udsendte i sidste uge.

Bo Tolstrup blev i december ny træner i Stoholm IF håndbold i forbindelse med træner Peter Laursens fortsatte sygemelding og det var på det tidspunkt intensionen, at aftalen skulle vare sæsonen ud eller indtil Peter Laursen igen var klar til at vende tilbage.

Det blev dog kun til fire kampe før Stoholm IF og Bo Tolstrup igen måtte sige farvel til hinanden.

- Allerede da vi lavede aftalen med Bo, var vi spændte på, om tiden slog til, og vi vidste allerede dengang, at der i marts måned ville være en del rejseaktivitet for Bo. Tilknytningen af Bo til holdet, har desværre ikke givet den ønskede effekt, hvorfor det også er naturligt, at vi nu siger farvel til hinanden med et smil på læben, og så må vi i klubben arbejde videre med at finde viljen til sejr frem fra gemmerne, og i samarbejde mellem både spillere og ledere, finde Stoholm ånden, som garanterer fight, vilje og engagement i hver eneste kamp og træning, - så skal der nok komme point ind på kontoen igen, skiver Stoholm IF håndbold i pressemeddelelsen og fortsætter

Stoholm IF håndbold vil gerne sige tak til Bo Tolstrup for hans interesse for holdet og klubben. Det betyder, at arbejdet med holdet - indtil Peter Laursen igen er på banen, forestås af Allan Kjær, i perioder med hjælp fra sportschef Carsten Andersen.